Geen coronapatiënten meer op Groninger IC’s; twee patiënten op verpleegafdeling

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen vier dagen gedaald. Vrijdagochtend lagen er nog twee coronapatiënten opgenomen, beide op een verpleegafdeling.

Een week geleden waren de Groninger IC’s ook al eens vrij van coronapatiënten, maar dinsdag meldde het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland weer twee IC-opnames van COVID-patiënten in Groningen. Het aantal opnames op de verpleegafdelingen in Groningen daalde sinds dinsdagochtend van vier naar twee patiënten.

In Noord-Nederland als geheel waren vrijdagochtend nog zes coronapatiënten opgenomen. In Friesland worden nog twee patiënten verpleegd op een IC. Dinsdag verpleegden de noordelijke ziekenhuizen dertien coronapatiënten, waarvan vijf op een IC.

In tegenstelling tot dinsdag zijn er toch weer patiënten van buiten de regio opgenomen in Noord-Nederland. Van de twee patiënten uit deze categorie wordt er één behandeld op een IC. Een week gelden behandelde één noordelijk ziekenhuis een COVID-patiënt op een IC.