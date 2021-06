Gedeputeerde en wethouder fietsen samen voor het klimaat

nieuws

Philip Broeksma

Gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Philip Broeksma fietsen maandag 14 juni samen mee met de Climate Classic. Zij nemen het Groninger deel van dit landelijke evenement voor hun rekening.

De Climate Classic is een evenement waaraan 700 deelnemers meedoen, om al fietsend aandacht te besteden aan de klimaatveranderingen, en vooral om daar zelf actie op te ondernemen. Vorig jaar deden slechts vijftig mensen aan de fietstocht mee, dus is er sprake van een explosieve groei.

Homan en Broeksma doen mee aan een estafette, waarbij per provincie een delegatie meefietst en bij de provinciegrens het stokje overdraagt. De gedeputeerde en de wethouder nemen op de provinciegrens van Groningen en Drenthe het stokje over. Dat gebeurt tussen 20.00 uur en 20.30 bij de rotonde aan de Groningerweg en Meerweg. Zij fietsen vervolgens naar de eindstreep op de drafbaan in het Stadspark.