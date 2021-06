‘Gebied Hortus en Biotoop Haren moet in handen blijven van de samenleving’

nieuws

Foto: Hortus Haren (via Google Streetview)

De gemeente Groningen wil samen met inwoners van Haren in gesprek over de bestemming van het terrein van de Hortus en de Biotoop. Dat vertelt wethouder Roeland van der Schaaf in de podcast ‘De Tafel van Haren’ van OOG en Haren de Krant.

Luister het interview met Roeland van der Schaaf vanaf 14:48 in de podcast De Tafel van Haren, gemaakt door OOG en Haren de Krant. Luistertijd ca. 16 minuten.

‘De Hortus en de Biotoop zijn onderdeel van een heel cruciaal gebied’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf, ‘Iedereen die er wel eens geweest is, weet dat de Hortus en de Biotoop van grote waarde zijn.’ Het historische stukje Haren is nog tot 2023 in handen van de Rijksuniversiteit Groningen, daarna wordt het verkocht. De gemeente wil niet dat de Hortus en de Biotoop in handen komen van mensen die hier geld aan willen verdienen, door bijvoorbeeld woningen te bouwen: ‘Het gebied moet in handen blijven van de samenleving en dat betekent dat we als samenleving, met Haren voorop, met elkaar in gesprek gaan over wat de toekomst is voor dit gebied’, aldus Van der Schaaf.

Onderzoek naar investeringen

De gemeente Groningen heeft meer financiële slagkracht dan de voormalige gemeente Haren, waardoor het gebied van de RUG gekocht kan worden. ‘Het gebouw van de Biotoop heeft niet het eeuwige leven’, zegt Van der Schaaf, ‘maar nu wij eigenaar zijn, kunnen we het langer in stand houden dan een partij die alleen maar geld wil verdienen.’ De gemeente heeft ook een broedplaatsen-beleid, waardoor de Biotoop niet zomaar verdwijnt. Ook de Hortus kan mogelijk steun krijgen van de gemeente: ‘We zijn al aan het nadenken met een aantal partijen, waaronder bijvoorbeeld het Groninger Landschap, omdat we willen ontdekken hoe de toekomst van de Hortus er uit komt te zien en wat er voor nodig is om het in stand te houden. De gemeente voelt ook de financiële verantwoordelijkheid, maar dat moet wel in verhouding blijven. Je moet wel reeël zijn, er moet wel wat veranderen als het gaat om beheer en inrichting’, aldus Van der Schaaf.

De Tafel van Haren

De gemeente en de RUG zijn nog wel in onderhandeling over de overdracht van het gebied. Beide partijen willen graag dat de gemeente het gebied in handen krijgt, dus het gaat vooral om formaliteiten. Als de koop officieel is, dan gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. In de podcast ‘De Tafel van Haren‘ wordt gediscussieerd over hoe dat proces er uit moet gaan zien. Verder wordt er in de podcast gepraat met ondernemers die weer aan de slag mogen nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en wordt er gesproken over het nieuwe zonnepark bij de Mikkelhorst. Met muziek van Yumi van der Loo en een snelsonnet van sonnetteur Wim Tissingh.

