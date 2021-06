‘Friesenbrücke gaat 125 miljoen kosten; Wunderline-trein Groningen – Bremen kan eind 2024 rijden’

nieuws

Foto: Deutsche Bahn

Eind 2024 moet een technisch hoogstandje over de Ems gaan zorgen voor direct en snel treinverkeer tussen Groningen en Bremen. Met een prijskaartje van 125 miljoen euro, ruim het dubbele van de initiële begroting, moet dan de nieuwe, 337 meter lange en draaibare Friesenbrücke bij Weener klaar zijn voor gebruik.<

De Duitse staatssecretaris van verkeer en infrastructuur Enak Ferlemann en railbeheerder DB Netz maakten dat donderdagmiddag bekend tijdens een online informatiesessie, zo meldden DvhN en RTV Noord. De begroting voor de nieuwe brug moet nog wel worden goedgekeurd door de Duitse Bondregering, maar DB Netz is optimistisch over kans op groen licht voor de bouw.

De brug, die in 2015 werd aangevaren en sindsdien buiten gebruik is, zorgt ervoor dat treinen vanuit Groningen slechts tot Weener kunnen rijden. De verbinding tussen Weener en Leer gebeurt sindsdien met snelbussen. De nieuwe, 337 meter lange brug moet daar verandering in brengen. De brug krijgt een draaibaar dek van 145 meter en is daarmee de grootste, draaibare brug in Europa.

Door de oplopende kosten voor het project leek ook het ‘Wunderline’-traject, de snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen, in het water te vallen. Maar als de bouw snel begint (DB verwacht binnen twee maanden na het groene licht te kunnen beginnen met de eerste werkzaamheden) is de brug eind 2024 klaar. Dat is ook de streefdatum voor de afronding van het Wunderline-project.