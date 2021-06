Fotoboek WarmteStad van moeder en dochter opgenomen in collectie Kunstacademie

nieuws

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energie nam in april het fotoboek in ontvangst. Foto: Johannes Rienks

Ze kunnen hun geluk niet op, moeder Lenie Kiewiet en dochter Bianca Kuiper. Het fotoboek dat zij gemaakt hebben naar aanleiding van de werkzaamheden van WarmteStad in de wijk Paddepoel is opgenomen in de collectie van de Kunstacademie in Den Haag.

“We hadden dit nooit verwacht”, vertelt Kiewiet. “Afgelopen week hebben we het fotoboek overhandigt aan de bibliothecaris van de Kunstacademie. Zij gaan het opnemen in hun collectie. Dat gebeurt heel officieel. Zo wordt het bijvoorbeeld geseald maar moet er ook allemaal informatie bijgeleverd worden in een mapje. Wanneer het boek gemaakt is bijvoorbeeld, en wie de makers zijn. Dat is allemaal bedoeld om het zo goed en volledig mogelijk op te kunnen nemen in de collectie.”

Koningin Máxima

De foto’s in het boek zijn gemaakt tussen september 2019 en juli 2020. In totaal gaat het om zeshonderd foto’s die een inkijkje geven in hoe de wijk werd aangesloten op WarmteStad. Het idee om een fotoboek te maken ontstond een half jaar geleden. Om er bekendheid aan te geven werden er verschillende exemplaren verstuurd naar onder andere wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energie maar ook naar demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koningin Máxima.

Bedankkaart

“Het heeft een hele hoge vlucht genomen. We hadden ook niet verwacht dat het zo ver zou gaan. Op een gegeven moment kreeg WarmteStad in de gaten dat dit fotoboek bestond en zij bestelden direct diverse exemplaren. Van de koningin ontvingen we een mooie bedankkaart. We hadden haar het boek gestuurd vanwege haar vijftigste verjaardag. Ze bedankte ons voor de felicitaties en gelukwensen. En ook van de minister hebben we een bedankbrief gekregen.”

“Ook opgenomen in Koninklijke Bibliotheek”

Het fotoboek is echter niet alleen in de Kunstacademie aan de Prinsessegracht in Den Haag te vinden. “Het is ook opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek. Dat was nog een heel werk want zij werken alleen met digitale publicaties. Dus wij hebben ons boek moeten digitaliseren en in een pdf-bestand aan moeten leveren. Maar het leuke is dat het naar elkaar verwijst, dat de Kunstacademie aan geeft dat het ook beschikbaar is in de Koninklijke Bibliotheek en andersom.”

“Nooit verwacht”

Kiewiet durft niet te zeggen waar het gaat eindigen. “Wij hebben hier heel veel plezier aan beleefd, maar we hadden nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Ergens misschien wel begrijpelijk, want WarmteStad is een uniek project in Nederland. Wat we verder gaan doen? We hebben zeshonderd foto’s liggen. Daarvan hebben we een deel gebruikt in ons boek. Wellicht dat er nog een tweede deel gaat komen? We weten het nog niet.”