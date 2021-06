Forse schade bij woningbrand Asingastraat: “We hadden er niet veel later moeten zijn”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan de Asingastraat heeft maandagavond een korte maar felle brand gewoed. Bij de brand is de bewoner lichtgewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 18.45 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Toen we arriveerden bleek er een brand te woeden op het balkon”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “De brand was ontstaan in een barbecue en daarna overgeslagen naar een koelkast. Buren merkten de brand op en hebben direct het alarmnummer gebeld. Toen wij ter plaatse kwamen stond het vuur op het punt om door te breken naar binnen. We hadden er niet veel later moeten zijn.”

Binnenaanval

Brandweerlieden hebben het vuur onder controle gebracht door middel van een binnenaanval. “In de woning is flink wat rook- en waterschade ontstaan. De bewoner bleek thuis te zijn. Deze is door verpleegkundigen van een ambulance gecontroleerd op verwondingen. Stichting Salvage is ingeschakeld om te bemiddelen bij het afhandelen van de schade. Gezien de omvang van de schade verwacht ik dat de bewoner de komende nacht niet thuis kan slapen.”

Rookschade

De brand woedde op de tweede etage van de portiekflat. Boven de desbetreffende woning bevinden zich nog twee woningen. “Ook deze hebben rookschade opgelopen. Wij hebben in deze woningen controles uitgevoerd waarbij we onder andere metingen hebben verricht op de aanwezigheid van koolmonoxide.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.