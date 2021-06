FNV: “Bedrijven met 50 werknemers en meer moeten AED hebben”

nieuws

Foto Andor Heij: AED

Vakbond FNV wil dat bedrijven met vijftig werknemers en meer verplicht worden om een AED aan te schaffen. Dat heeft de vakbond maandagavond laten weten in het televisieprogramma Nieuwsuur.

De FNV wil de verplichtingsregel wordt toegevoegd aan de Arbowet. Directe aanleiding voor de uitspraak is de EK-wedstrijd van afgelopen zaterdag, waarbij Denemarken tegen Finland speelde. Het publiek zag dat aan het einde van de eerste helft de Deense voetballer Christian Eriksen onwel werd en vervolgens gereanimeerd moest worden met een AED. Met dit apparaat kan het hartritme weer hersteld worden door middel van het toedienen van een schok. Door dit apparaat werd naar alle waarschijnlijkheid het leven van de voetballer gered.

“Een AED op de werkvloer is heel erg belangrijk”, zegt Kitty Jong van de FNV. “Ongeveer negen miljoen mensen brengen het grootste deel van hun dag op het werk door, dus de kans dat het daar gebeurt is heel groot en het belang van het hebben van een AED daar dus ook.” De FNV weet niet hoeveel AED’s er momenteel bij bedrijven hangen. Wel blijkt uit onderzoek dat zeventig procent van de bedrijven niet voldoende oog heeft voor preventiebeleid op de werkvloer. “Je zou er op de werkvloer gewoon over moeten kunnen praten, maar heel vaak gebeurt dat niet”, zegt Jong. “We hebben daarom een wet nodig. Als wij het vriendelijk vragen gaat het niet gebeuren, dus daarom heb je wel een wet nodig.”