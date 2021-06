Flitspalen Emmaviaduct dit jaar al goed voor 7.465 boetes

nieuws

Foto: M. Minderhoud - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=403852

De beide flitspalen die bij het Emmaviaduct staan zijn dit jaar samen al goed voor 7.465 boetes. Daarmee zijn het de flitspalen die in onze gemeente het vaakst in actie moesten komen.

Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gepubliceerd. De flitspaal die verkeer richting het Julianaplein monitort flitste in de periode 1 januari tot 30 april 4.418 keer. De flitspaal die de andere kant op richt kwam 3.047 in actie. Op een tweede plaats staat de flitspaal op de N360 bij Garmerwolde. Deze signaleerde 2.712 gevallen van te snel rijden.

Friesestraatweg

De vier flitspalen bij het kruispunt Friesestraatweg met de Siersteenlaan waren samen goed voor 897 boetes. Bij 781 keer ging het om te snel rijden, 116 keer ging het om het negeren van rood licht. De twee flitspalen op de kruising Europaweg met het Damsterdiep kwamen samen 684 keer in actie. Het ging 285 keer om te snel rijden, 399 keer vanwege het rijden door rood licht.

Papendrecht

Uit cijfers blijkt dat de meest productieve flitspaal van ons land langs de N3 bij Papendrecht staat. Deze flitste in de eerste vier maanden van dit jaar al 9.936 keer. In het hele land werden in de eerste vier maanden 2.233.562 overtredingen gemaakt.