Flat in Beijum waar vorig jaar explosie plaatsvond gaat gesloopt worden: “Leefbaarheid verbeteren”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De flat aan de Wibenaheerd in de wijk Beijum waar vorig voorjaar een explosie plaatsvond gaat gesloopt worden. Dat laat woningcorporatie Nijestee weten aan OOG Tv.

“Bij Nijestee vinden we het belangrijk dat mensen fijn en prettig kunnen wonen”, vertelt bestuurslid Jan Jaap Vogel van de woningcorporatie. “Onze huurders moeten zich thuis kunnen voelen. Op één of andere manier lukt dat niet goed in deze flat aan de Wibenaheerd. We hebben de afgelopen jaren diverse initiatieven genomen om de situatie te verbeteren, maar er wordt te weinig resultaat geboekt. Daarom hebben we nu besloten dit gebouw te gaan slopen.”

Sloop in 2024

Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. “Goede communicatie hoort bij de doelen die wij nastreven. Eerder hebben bewoners al een brief ontvangen, en de afgelopen dagen hebben ze inderdaad een tweede brief ontvangen. Op dit moment is onze intentie om de flat in 2024 te slopen. Er zal nieuwbouw voor in de plaats komen. Hoe deze nieuwbouw er precies uit gaat zien is nog onbekend. Dit zijn plannen die de komende tijd vorm moeten gaan krijgen. De plannen staan ook nog niet zwart op wit, het is echt vers van de pers.”

Leefbaarheid

De explosie vorig voorjaar is niet de reden dat de flat gesloopt gaat worden. “De explosie is wel exemplarisch, maar het is niet de reden waarom we nu dit besluit hebben genomen. Er is sindsdien niet sprake een gevaarlijke situatie aan de constructie en ook is er geen schade aan het fundament ontstaan waardoor we nu dit besluit moeten nemen. Wat ik al aangaf, het heeft met de leefbaarheid te maken. En je hebt het ook over een gebouw dat in zekere zin al gedateerd is.”

Bewoners kunnen terugkeren

De bewoners van de flat zullen op zoek moeten naar een nieuwe plek. “Wij gaan een nieuwe plek voor hen vinden. Daar gaan we de komende jaren mee bezig en de huidige bewoners bij helpen. En uiteraard zal het ook mogelijk zijn om straks terug te keren op deze plek als nieuwbouw gerealiseerd is. Hierin is ook een sociaal plan mogelijk.”

Rechtbank

De explosie in de flat aan de Wibenaheerd vond vorig jaar op 1 mei plaats. Daarbij werd er een gevel uit een flatwoning geblazen. Toevallig maakte de rechtbank in Groningen dinsdag bekend dat twee mannen uit Groningen veroordeeld worden tot celstraffen van zes jaar. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de explositie. Een derde verdachte werd vrijgesproken door de rechtbank.