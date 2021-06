Metamorfose Duisenbergvijver op Zernike Campus vrijwel compleet

nieuws

De Duisenbergvijver op de Zernike Campus in Groningen heeft een metamorfose ondergaan. Met een nieuwe flaneerboulevard een parkje, picknickbanken en een brede, rolstoeltoegankelijke vlonder over het water is het gebied omgetoverd tot een fijne plek om te verblijven.

De ‘upgrade’ voor dit gedeelte van de Zernikelaan begon twee jaar geleden. Eigenlijk zouden de werkzaamheden pas aan het eind van dit jaar klaar zijn. Maar door de coronacrisis en de daling van het aantal studenten en werknemers op de campus, is het nieuwe park rond de vijver nu al zo goed als klaar.

Tekst gaat verder onder de foto.

In het parkje rondom de Duisenbergvijver is een zaaitechniek gebruikt, waarbij het bloemenzaad is gemengd met papierpulp en een blauwe of groene kleurstof, die snel oplost. Daardoor is goed te zien waar de zaden zijn aangebracht en is de verdeling beter te zien. In het water van de vijver drijven zogenoemde ‘aquaflora’- matten. Daarin is een een speciale samenstelling van beplanting aangebracht, die zorgen verbetering van de waterkwaliteit.

Tekst gaat verder onder de foto.

De nieuwe beplanting wordt in het najaar nog aangebracht. Het project Upgrade Zernikelaan, waarbij de gehele Zernikelaan wordt vernieuwd en de verblijfskwaliteit van Campus Groningen wordt verbeterd, is naar verwachting voor de start van het nieuwe studiejaar gereed.