‘Find My Phone’-app leidt politie naar gestolen telefoon in woning

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben samen met medewerkers van Handhaving dit weekend een gestolen telefoon terug kunnen vinden. Dat meldt Handhaving op haar Instagram-pagina.

“Op de Grote Markt werden wij aangesproken door een dame”, schrijft een medewerker van Handhaving. “Zij vertelde aan ons dat zij vermoedelijk was gerold van haar telefoon. Via de app ‘Find My Phone’ dat op de telefoon van haar vriend stond geïnstalleerd kon men zien dat de telefoon voor het laatst was gezien in een woning in een naastgelegen wijk. De vrouw had diverse keren geprobeerd te bellen naar haar telefoon, maar de oproepen werden steeds weggedrukt. Na enige tijd zag zij dat de telefoon werd uitgeschakeld.”

Medewerkers van Handhaving zochten daarop contact met de politie en samen ging men naar de woning. “Collega’s van de politie hebben bij de woning aangebeld en gelukkig overhandigde de aanwezige bewoner direct de telefoon. Vanwege het gebrek aan juridische gronden is er geen aanhouding verricht. De dame is inmiddels herenigt met haar telefoon.”

