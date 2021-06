Fietsster gewond bij botsing op Nieuwe Ebbingestraat; andere fietser rijdt door na ongeval

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

In de Nieuwe Ebbingestraat zijn dinsdagochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakte één van de twee betrokken fietsers gewond. De politie is op zoek naar de andere betrokken fietser, die doorreed na het ongeval.

Toegesnelde hulpdiensten verleenden eerste hulp aan de gewonde fietsster en behandelden haar ter plaatse aan onbekend letsel.

Een andere fietser reed na het ongeval is door, zonder zijn of haar gegevens achter te laten. De politie is nog op zoek naar deze persoon. Als u deze desbetreffende persoon bent of weet wie dit is geweest, wordt u door de politie verzocht contact op te nemen. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844.