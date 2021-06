Fietspondje Zuidlaardermeer vaart weer

nieuws

Foto: Marco Glastra (Groninger Landschap)

Het heeft wat moeite gekost, maar na een seizoen uit de vaart te zijn geweest kunnen fietsers en voetgangers weer gebruik maken van het pontje tussen de Osdijk (bij Glimmen) en het kampeerterrein bij Strand Meerwijck.

Het pontje zou afgelopen zaterdag al open gaan, maar het vaartuig was meteen weer stuk. Pas maandagmiddag was er een monteur beschikbaar om het pontje te herstellen.

In juli en augustus is het pontje dagelijks tussen 9.00 en 21.00 uur te gebruiken; in september van 9.00 tot 19.00 uur.