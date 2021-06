FC Groningen start oefencampagne tegen Pelikaan S

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Azor Matusiwa* of FC Groningen, *Cody Gakpo* of PSV

FC Groningen speelt de eerste oefenwedstrijd tegen zaterdag eersteklasser Pelikaan S uit Oostwold. Het duel wordt op 3 juli in Leek afgewerkt.

Op 9 juli is Emmen de tegenstander. De locatie is nog onbekend. Op 16 en 17 juli wordt in Duitsland geoefend tegen Verl en Osnabruck. Op 23 juli is op sportpark Corpus den Hoorn Volendam de opponent. Op zaterdag 31 juli speelt FC Groningen uit tegen Almere City.

Er worden nog drie oefentegenstanders gezocht. De eerste training is op zaterdag 26 juni op sportpark Corpus den Hoorn.