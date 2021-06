sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

Tomas Suslov van FC Groningen is opgeroepen voor de EK selectie van Slowakije.

De bijna 19-jarige aanvallende middenvelder kwam al drie keer eerder uit voor Slowakije.

Slowakije zit in poule E met Polen, Spanje en Zweden. De eerste wedstrijd is tegen Polen op maandag 14 juni in Sint Petersburg in Rusland.