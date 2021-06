FC Groningen 50 jaar: “Groningen even helemaal groen”

FC Groningen bestaat aankomende woensdag 50 jaar. Dat is uiteraard reden voor een feestje. Een groep supporters roept mensen op om zelf toffe acties op te zetten en naar hen toe te sturen.



Afgelopen weekend kwam er al een video online, waarin onder andere te zien was dat een boer ’50jaar FCG’ in zijn weiland had gemaaid. Dat moet een voorbeeld zijn voor anderen om ook wat te doen, vertelt één van de supporters Niels Hilboesen: “We willen gewoon een beetje reuring creëren. Een beetje leven in de brouwerij.”

Het kan gaan om allerlei acties: “Ja verzin eens iets, maak je pandje groen. Bedrijven kunnen iets met hun gevel doen. Kinderen kunnen een kleurplaat of spandoek maken. Dat kan je dan naar ons sturen. Wij willen er dan een toffe video en een boek van maken en dat aanbieden aan de club.”

Niels is niet bang dat ze met de actie concurrentie hebben van het lopende EK Voetbal en het Nederlands elftal wat daaraan mee doet: “Volgens mij is Groningen iets belangrijker dan het EK. Laat de regio maar mooi groen worden, en dan kan het Nederlands elftal er wel een beetje tussendoor,” aldus Niels.

Ook iets insturen? Dat kan via www.fcg50jaar.nl

16 juni 2021…

Onze club @fcgroningen bestaat dan 50 jaar! En dat gaan we eens even heel goed vieren. Op z’n Gronings 🤍💚🤍 Hoe?

Dat gaan we zien, meer info volgt! Hou onze nieuwe socials in de gaten en volg en gebruik #fcg50jaar Let it begin!

5,4,3,2,1.. pic.twitter.com/S22IciVz3m — FCG50jaar (@fcg50jaar) June 11, 2021