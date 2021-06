Evelien, Jairo, June, Misha en Samuel willen kinderburgemeester van Groningen worden

nieuws

De vijf kandidaten voor de verkiezing van Kinderburgemeester 2021 - Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Vanaf vrijdag kan er een maand lang gestemd worden voor de nieuwe kinderburgemeester in de gemeente Groningen. Evelien, Jairo, June, Misha en Samuel zijn de vijf kandidaten waar dit jaar op gestemd kan worden.

De kandidaten zullen vrijdag gaan beginnen met hun campagne voor het (loco-) kinderburgemeesterschap van de gemeente. Alle inwoners kunnen tot en met 2 juli online stemmen op hun favoriete opvolgers van kinderburgemeester Floor en loco-burgemeester Milou. Op zaterdag 3 juli kan er, tussen 10.00 en 11.30 uur, ook fysiek gestemd worden in de entreehal van het Forum Groningen.

De verkiezing van kinderburgemeester wordt voor de vierde keer gehouden. Kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen uit Groningen kunnen zich kandidaat stellen. Het kinderburgemeesterschap werd in het leven geroepen om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze mee te laten praten over wat zij belangrijk vinden. De kinderburgemeester gaat mee met burgemeester en wethouders en verricht zelf ceremoniële taken, bijvoorbeeld tijdens openingen en evenementen. Maar de kinderburgemeester organiseert ook eigen activiteiten rondom een onderwerp wat hij of zij belangrijk vindt.

De vijf kandidaten presenteren zich vanaf nu op website van de gemeente Groningen. Daar vertellen de kinderen wat ze belangrijk vinden en waarom zij een stem moeten krijgen. Op zaterdag 3 juli maakt wethouder Isabelle Diks de uitslag bekend. De nieuwe kinderburgemeester en de loco-kinderburgemeester worden in september beëdigd.