Europese erfgoedprijs voor Schoolkerk in Garmerwolde

nieuws

De schoolkerk in Garmerwolde heeft onlangs een European Heritage Award van de Europese Unie in de wacht gesleept. De Stichting Groninger Kerken hoopt echter dat er nog een prijs aan kan worden toegevoegd, want liefhebbers kunnen nog stemmen voor de publieksprijs.

“Dit is een prijs die door het erfgoeddeel van de Europese Unie wordt uitgereikt”, vertelt Inge Baseleur van Stichting Groninger Kerken. “Dit jaar zijn er 24 winnaars uit heel Europa en wij zijn de enige winnaar uit Nederland. Best bijzonder voor een klein dorp als Garmerwolde.”

De kerk kreeg de prijs voor de expositie Feest! In Oost en West. “Wij hebben de tentoonstelling Feest! In Oost en West gerealiseerd in de toren van de kerk”, vervolgt Baseleur. ”Hiervoor hebben wij een trap ontworpen die aan de ene kant omhoog gaat en aan de andere kant naar beneden. Onderweg kom je acht feesten tegen vanuit de hele wereld, in het bijzonder uit het Christendom en de Islam.”

Tot 5 september 2021 kunnen inwoners hun stem nog uitbrengen op de Schoolkerk in hun race om de Public Choice Award 2021. Dat kan via deze website.