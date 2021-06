nieuws

foto: Eddy Korma

In de voormalige suikerfabriek is zaterdagmiddag de eindexamententoonstelling DETOUR van Academie Minerva geopend. De tentoonstelling is tot komende woensdag te zien.

De tentoonstelling werd geopend door Dean Dorothea van der Meulen van Academie Minvera. Op DETOUR laten 175 afgestudeerde autonome kunstenaars, vormgevers en kunstdocenten de grote reikwijdte en impact van kunst zien. De tentoonstelling bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is de Autonome Beeldende Kunst op de begane grond te zien en Vormgeving en de docentenopleiding op de eerste verdieping. Bij MOBi, en op de eerste verdieping, presenteren de masters hun tweejarig onderzoek. Tot en met woensdag vinden er in de Wolkenfabriek op het oude Suikerunieterrein verschillende activiteiten rond de eindexamententoonstelling plaats.

De activiteiten zijn fysiek te bezoeken maar zijn ook online te volgen via een livestream. Meer informatie vind je op deze website.