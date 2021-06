Eindexamenstudenten Academie Minerva keren vanaf zaterdag terug naar Suikerterrein

nieuws

Vorig jaar moesten eindexamenstudenten van Academie Minerva het nog doen met een kleine, roulerende expositie in de Koepelzaal van Academie Minerva. Dit jaar keert de eindexamenexpositie terug naar het vertrouwde nest, het Suikerterrein.

De bachelor- en masterstudenten van Academie Minerva tonen van 19 t/m 24 juni hun werk in een omvangrijke tentoonstelling op het terrein van de Voormalige Suikerfabriek in Groningen. De expositie, DETOUR genaamd, laat met 175 afgestudeerde autonome kunstenaars, vormgevers en kunstdocenten de grote reikwijdte en impact van kunst zien.

De tentoonstelling start aanstaande zaterdag om 12.00 uur online met de lancering van een openingsvideo. Na de opening vinden verschillende activiteiten plaats die zowel op locatie als online te volgen zijn. Bijvoorbeeld de prijsuitreiking van onze academieprijzen én het Reisma van den Burg stipendium. Gelijktijdig met de fysieke tentoonstelling op het Suikerterrein, opent ook de online tentoonstelling.

De tentoonstelling is opgedeeld in drie delen, verdeeld over de drie verdiepingen in de voormalige suikerfabriek. Per deel is het mogelijk een tijdslot van 1,5 uur te reserveren. Bezoekers kunnen ook andere delen bezoeken door een tweede tijdslot te reserveren.