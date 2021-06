Eerste tropische dag in Groningen

nieuws

Foto Andor Heij. Hoornse Meer

Groningen heeft de eerste tropische dag van dit jaar beleefd. Volgens weerman Johan Kamphuis werd donderdag om 11.30 uur bij weerstation Eelde de 30 graden aangetikt.

Volgens Kamphuis gaat de temperatuur vanmiddag nog verder omhoog. Later in de middag en avond stroomt er minder warme zeelucht binnen en komt er een tijdelijke verkoeling.

Volgens Kamphuis is het voorlopig even de laatste tropische dag in Groningen. “Hoewel de zomer door de mand genomen in het zadel blijft zullen tropische temperaturen voorlopig uitblijven. Van tijd tot tijd valt er een verfrissende onweersbui”.