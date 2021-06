Eerste schop in de grond voor nieuwe studentenwoontoren aan Vrydemalaan

nieuws

Foto: Nijestee

Aannemers zijn donderdag officieel begonnen met de bouw van een nieuwe, negentien verdiepingen hoge woontoren voor 270 studenten aan de Vrydemalaan, vlakbij het Stadsstrand.

Wethouder Roeland van der Schaaf zette donderdagmiddag, samen met Pieter Bregman (directeur Nijestee) en vertegenwoordigers van bouwers Koopmans en Friso Bouwgroep de eerste schop in de grond voor de bouw van de nieuwe woontoren.

In de toren komen kamers voor studenten die het Liberal Arts and Sciences-programma van het University College Groningen volgen. Deze opleiding wordt gegeven op de ‘Healthy Ageing Campus’ bij het UMCG. De woontoren is opgedeeld in clusters met elk een gemeenschappelijke keuken. Er komen daarnaast veel gezamenlijke voorzieningen, zoals een fietsenstalling, wasserette, studieruimten, een dakterras en een horecagelegenheid.

De woontoren van negentien verdiepingen wordt aangesloten op het warmtenet van WarmteStad. Studentenhuisvester SSH gaat in september 2023 de eerste sleutels uitreiken aan de nieuwe huurders.