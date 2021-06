Eerste grote zeilevenement van Nederland op Paterswoldsemeer gehouden: “Het was prachtig”

nieuws

Foto: Vereniging Watersport de Twee Provincien

Vereniging Watersport De Twee Provinciën kijkt tevreden terug op het grote zeilevenement dat dit weekend gehouden werd op het Paterswoldsemeer. “Het was een super weekend.”

“Het was het eerste grote zeilevenement dat in Nederland gehouden kon worden sinds het bestaan van de coronaregels”, vertelt Ronald Munneke van de vereniging. “En dat was best wel spannend. Afgelopen woensdag hadden we nog geen duidelijkheid of het gehouden kon worden. Uiteindelijk kwam het groene licht toch. Directe aanleiding is de recente persconferentie van demissionair premier Mark Rutte waarin ruimte geboden werd aan sportverenigingen. Daarnaast konden we aangeven dat de deelnemers allemaal lid zijn van dezelfde vereniging en dat we niet meer dan vijftig mensen op ons terras kunnen hebben. Na overleg met het watersportverbond, en nadat we de gemeente Groningen hadden geïnformeerd, konden we op donderdag de beslissing nemen dat het door kon gaan. Dat klinkt als heel kort dag maar de afgelopen periode hebben we onze deelnemers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, waardoor we snel konden schakelen.”

Werkzeilen en genietzeilen

De wedstrijd was er eentje voor zogeheten zestienkwadraat zeilboten. “We hadden 23 boten en 46 deelnemers. Vrijdagavond hebben we 11 boten op het water kunnen brengen, de rest volgde dit weekend. En het was echt super. Gisteren hadden we te maken met een vrij harde wind, windkracht 5 of 6, vandaag was er een stralende zon. Wij zeggen dat het gisteren werkzeilen was en vandaag genietzeilen. De wind van zaterdag moet je overigens niet onderschatten. Er waren in de middag vier of vijf uitvallers die bewust kozen om aan de kant te blijven om hun materiaal te beschermen. Uiteindelijk is alles goed verlopen, zonder incidenten.”

Compliment

Dat er weer een wedstrijd gehouden kon worden doet Munneke ook wel wat. “Het is prachtig om iedereen weer in actie te zien. De coronacrisis heeft wat dat betreft een zware wissel getrokken. De afgelopen maanden was er al wel weer wat mogelijk voor de jeugd. Maar je ziet toch wel heel duidelijk dat er bij de deelnemers een gebrek is aan wedstrijdfeeling, dat het lesprogramma op een laag pitje heeft gestaan. Daarom is het geweldig dat er nu weer iets kan. En ik wil iedereen ook een groot compliment geven. Als organisatie kun je alles heel goed inrichten en bedenken, maar uiteindelijk zijn het de deelnemers die zich moeten houden aan de maatregelen die we genomen hebben om het veilig te kunnen organiseren. En dat is echt heel goed gegaan. Hulde voor iedereen.”

Rabenhaupt

De komende periode staan er meer wedstrijden op het programma. “De komende wedstrijd is de Rabenhaupt die toevalligerwijs ook op 28 augustus wordt gehouden, hoewel deze wedstrijd niets met Groningens Ontzet te maken heeft. De Rabenhaupt-wedstrijd is overigens een wedstrijd voor Laser- en Sailhorse zeilboten. En op 25 en 26 september hebben we uiteraard ons lustrumfeest vanwege ons 110-jarig bestaan. Dus er gaat nog genoeg gebeuren.”

Meer informatie over de vereniging vind je op deze website.

Bekijk hieronder een impressie van één van de wedstrijden