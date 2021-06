Eerste bewoners kunnen over twee maanden hun intrek nemen in The Blockhouse

nieuws

Foto: Bjorn Eerkes

Aannemers leggen deze weken de laatste hand aan The Blockhouse. De verwachting is dat in augustus de eerste bewoners in het pand kunnen trekken.

The Blockhouse wordt gerealiseerd in het voormalige KPN-gebouw aan de Reitemakersrijge. In het gebouw worden tweehonderd woonstudio’s gerealiseerd waar buitenlandse studenten en expats hun thuis gaan krijgen. Zij mogen er maximaal een jaar wonen. De oppervlakte van de studio’s varieert van 18 tot 66 vierkante meter. De woningen zijn volledig gemeubileerd en hebben een eigen keuken en badkamer. De huurprijzen beginnen rond de 800 euro.

Ondanks dat de eerste bewoners in augustus hun intrek kunnen nemen zullen dan nog niet alle werkzaamheden klaar zijn. De verwachting is dat de verbouw van het pand in december helemaal klaar zal zijn. Behalve woonruimte beschikt het gebouw op de begane grond ook over een horecagelegenheid en werk- en studieplekken. The BlockHouse is een project van Beauvast.