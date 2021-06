nieuws

Eén op de zes Groningers heeft nog geen enkele vorm van isolatie in huis. Dat blijkt uit het rapport ‘verduurzaming van de Groningse woningvoorraad’ dat woensdag door het Sociaal Planbureau Groningen werd gepresenteerd.

Het rapport werd overhandigd aan voorzitter van de Vereniging van Groninger gemeenten, Ard van der Tuuk en gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). “Het rapport laat zien dat veel Groningers actief bezig zijn met het verduurzamen van hun woning”, laat Homan weten. “Tegelijkertijd zijn er veel mensen die vragen hebben en bezorgd zijn over de betaalbaarheid. Alle drempels moeten weg om verduurzaming mogelijk te maken. In Groningen hebben we het Energieloket waar inwoners advies kunnen krijgen over energiebesparing. Dat moeten we nog bekender maken. Verder werkt de provincie aan nieuwe regelingen die eraan bijdragen dat iedereen kan meedoen.” Volgens Homan kan men alleen samen de energietransitie voor elkaar krijgen.

Geen enkele vorm van isolatie

Uit onderzoek blijkt dat veel Groningers welwillend tegenover de verduurzaming van hun woning staat. Echter blijkt dat ruim één op de zes Groningers nog geen enkele vorm van isolatie in huis heeft. Het SCG stelt dat isoleren een belangrijke eerste stap is in het verduurzamen van huizen en dat er dus nog veel ruimte is voor verbetering.

Verduurzamen is niet vanzelfsprekend

Voor het onderzoek zijn ruim 3.500 Groningers benaderd. Uit de antwoorden blijkt dat het verduurzamen van een woning voor veel Groningers niet vanzelfsprekend is, of überhaupt niet mogelijk is. Dit komt door een afwachtende houding die veroorzaakt wordt door een combinatie van onzekerheid en betaalbaarheid. Uit het onderzoek blijkt ook dat huurwoningen minder goed verduurzaamd zijn dan koopwoningen. Dit valt gedeeltelijk toe te schrijven aan de woningcorporaties en private verhuurders. In sommige gevallen ondernemen zij geen actie en mogen huurders die wel actie willen ondernemen zelf geen duurzame aanpassingen aan hun woning doen. Ook zijn er huurders die aangeven niet zelf willen investeren in een woning die niet van hen is.

Geen financiële middelen

Woningeigenaren zullen de verduurzaming zelf moeten betalen. Uit het rapport blijkt dat vijftien procent van de eigenaren geen financiële middelen heeft om hun woning te verduurzamen. Dit wordt veroorzaakt omdat eigenaren van met name oudere huizen al hoge energielasten hebben. Ongeveer 25% van de mensen verwacht in de toekomst moeite te hebben met het betalen van de energielasten. Lenen voor duurzame investeringen lijkt maar voor weinig Groningers een serieuze optie te zijn. Dit komt deels doordat mensen met lagere inkomens niet mogen lenen, en deels doordat zij niet willen lenen voor iets dat zich pas op langere termijn terugbetaalt.

Vertrouwen

Tot slot speelt ook vertrouwen een rol. Groningers vragen zich af in hoeverre erop vertrouwd kan worden dat plannen rond verduurzaming en het aardgasvrij wonen ook daadwerkelijk worden doorgezet. Het wantrouwen is vanwege de aardbevingsproblematiek bovengemiddeld.

Het volledige rapport is te bekijken via deze link.