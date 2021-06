“Een nieuw tijdperk is aangebroken, fijn ook dat zoveel mensen de nacht niet vergeten zijn”

nieuws

Foto door: Knelis

Vijftien maanden lang was het stil tijdens de Groningse nachten. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam daar verandering in.

Door versoepelingen van de coronamaatregelen mochten nachtclubs en discotheken hun deuren weer openen. “Van tevoren denk je, hoe gaat het verlopen, hoeveel mensen komen er op af”, vertelt EM2-eigenaar Chris Garrit. “Toevallig was ik gistermiddag even op de Bornholmstraat, waar mensen getest kunnen worden om daarmee een toegangsbewijs te krijgen. Er stonden daar verkeersregelaars en heel veel jonge mensen. In eerste instantie dacht ik dat FC Groningen een wedstrijd moest spelen, maar later bedacht ik me dat al die mensen een toegangsbewijs aan het regelen waren om weer te kunnen genieten van wat er zo lang niet geweest is.”

Nieuw tijdperk

Garrit was vrijdagavond eerst aanwezig bij EM2. “Wij waren gisteravond geopend maar wij hebben op dit moment nog geen grote evenementen. Als bedrijf hebben we de policy dat tot augustus alles op anderhalve meter plaatsvindt. In het begin van de nacht heb ik als sociaal geïnteresseerde nachtburger even in de binnenstad gekeken. Het viel me op dat er een hele goede sfeer hing. Voor de ondernemers is dit ook geweldig om te zien dat er eindelijk weer iets kan. Ik hoop ook dat het voortgezet kan worden, dat de vaccinatiegraad toe gaat nemen en dat daardoor steeds meer maatregelen kunnen komen te vervallen. Het voelt alsof er een nieuw tijdperk is aangebroken. En ja, natuurlijk horen we in het nieuws enge dingen over strengere maatregelen in Lissabon en Australië. Maar het is mooi om te zien dat mensen er weer wat van proberen te maken, het publiek heeft er zin in.”

Zomerzonnewende

Op de vraag wat de komende avond en nacht gaan brengen is Garrit duidelijk. “Ik ben hier bij EM2 waar we een midzomernachtviering hebben. We vieren dat de nachten weer langer worden. Dat doen we met een aantal leuke dj’s en lasers die voor een lichtspektakel gaan zorgen. Ja, het is voor ons als nachtliefhebbers een heugelijk feit, de zomerzonnewende, een nieuwe tijd die aanbreekt, daar willen we op een leuke manier bij stilstaan.” Volgens Garrit zijn er voor zaterdagavond ook nog een aantal plekken beschikbaar. “Er zijn zeker nog mensen welkom. Check onze website even, daar kun je een reservering maken.”