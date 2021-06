Een huurlaptop voor basisschoolleerlingen van groep 8 uit minimagezinnen

De laptopregeling voor scholieren wordt uitgebreid. Ook basisschoolleerlingen van groep 8 uit minimagezinnen kunnen straks een huurlaptop krijgen. Eerst konden alleen leerlingen van middelbare scholen uit een minimagezin een laptop ontvangen.

De gemeenteraad heeft de motie van het CDA aangenomen. In de motie werd eerst gevraagd om leerlingen uit groep 7 en groep 8 een laptop aan te bieden maar na overleg is de keuze toch alleen op groep 8 gevallen. ”We hebben overleg gehad met het onderwijs over de uitvoering van de motie en de scholen geven aan dat het heel goed zou zijn als de leerlingen van groep 8 een laptop krijgen. Dit in verband met de overgang naar de brugklas. De leerlingen hebben de laptop dan al een jaartje kunnen uitproberen” vertelt wethouder Carine Bloemhoff.

Om een laptop te mogen ontvangen moeten de ouders van de leerlingen een bepaald inkomen hebben. Dit inkomen is met 10% verruimd zodat nog meer kinderen recht hebben op een laptop. ”Voorheen moesten de ouders 110% van het sociaalminimum verdienen en dat trekken we op naar 120%. (..) Door corona wordt er ook veel meer gebruik gemaakt van digitaal onderwijs. Meer leerlingen hebben dan ook een laptop nodig. We vinden het belangrijk om de groep te verruimen” zegt Bloemhoff.

Vanaf september kunnen leerlingen van groep 8 uit minimagezinnen een laptop aanvragen.