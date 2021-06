“Een heel mooi weekend, maar het Testen voor Toegang is een wassen neus”

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Nachtburgemeester Merlijn Poolman kijkt tevreden terug op het eerste stapweekend sinds vijftien maanden. Wel noemt Poolman het Testen voor Toegang een wassen neus.

“Het was heel erg mooi om weer met iedereen te kunnen feesten”, vertelt Poolman. “Het was weer ouderwets gezellig en je merkte ook heel duidelijk aan iedereen dat men het gemist had. Dat zag ik bij zowel de bezoekers als ook bij de horeca-eigenaren. Waar ik echter minder blij mee ben is Testen voor Toegang. Sowieso ben ik tegen het testen om ergens toegang toe te krijgen, maar dit hele principe is niet betrouwbaar. Het zorgt voor schijnveiligheid.”

“Nemen de mensen in september nog steeds de moeite om zich te laten testen?”

Poolman baseert zich daarbij op een onderzoek van het journalistiekplatform Follow the Money. “Er spelen verschillende dingen. Om je nu te laten testen moet je naar de Bornholmstraat. Dat werd de afgelopen dagen ook gedaan omdat mensen heel duidelijk zin hadden om weer te stappen. Ze namen de moeite om naar de Bornholmstraat te rijden. Maar hoe is dat straks in september als de herfst zich laat zien? Ik verwacht dat het testen voor een drempel gaat zorgen waardoor er minder mensen gaan stappen en de horeca-eigenaren opnieuw slachtoffer zijn. Daarnaast. Ik heb gezien dat het op zich wel goed werkt om met een app toegang te krijgen tot een horecagelegenheid. Maar ik zie ook dat je gewoon met een QR-code van iemand anders naar binnen kunt. Kortom, het was chaos.”

Schijnveiligheid

Maar het is niet het enige. “Als je ziet dat Testen voor Toegang dit zonder aanbesteding mag uitvoeren, het een partij is zonder Raad van Toezicht, dan voelt dat niet vertrouwd. En als we het hebben over vertrouwen. De testen geven geen honderd procent garantie. Mensen die negatief testen zijn soms positief, mensen die positief zijn, zijn soms negatief. De test die gebruikt wordt is niet accuraat. En dat noem ik schijnveiligheid. Daarom zeg ik dat je er beter mee kunt stoppen. En ga uit van je eigen gezonde verstand. Als je je niet lekker voelt, dan blijf je thuis.”

“Ik streef naar een vrije nacht”

De vraag is of een nachtburgemeester op een medische stoel moet gaan zitten. “Dat is inderdaad wat mensen vragen. Maar de coronacrisis is allang niet meer alleen een medisch vraagstuk. De coronapandemie heeft ook economische en sociale effecten. Ik streef naar een vrije nacht. Een nacht zonder testen, een nacht zonder schijnveiligheid. Het is ook krom hè? We laten mensen testen die een nachtclub in willen, maar we kunnen wel met zijn allen in een volle trein stappen of met zijn allen losgaan in een sportschool. Ik heb een seizoenkaart bij de FC maar ik heb voor mezelf besloten dat zolang een negatieve test nodig is, ik niet naar de FC ga.”

“Mensen hadden er zin in”

Nu de nachthoreca weer open is komt volgens Poolman Groningen weer tot leven. “Ik zal je eerlijk zeggen dat ik het best wel spannend vond. Het heeft vijftien maanden stilgelegen, hoeveel mensen komen er, hoe zal de sfeer zijn. Maar het is allemaal boven verwachting goed gegaan. De mensen hadden hier weer zin in. En het is fijn om die vibe weer te zien. Nu hopen dat het testen snel gaat verdwijnen.”