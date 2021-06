Edwin Rutten (Ome Willem) donderdag bij Gaan Met Haan op OOG Radio

nieuws

Edwin Rutten is donderdag 24 juni gast-sidekick in de laatste aflevering van ‘Gaan Met Haan’ van dit seizoen. Rutten werd in 1943 in Groningen geboren.

De presentator, acteur en zanger kreeg nationale bekendheid door zijn alter ego ‘Ome Willem’ en werkte aan talloze jeugdprogramma’s mee. Daarnaast is hij een liefhebber van jazzmuziek en laat hij kinderen kennis maken met klassieke muziek.

In het radioprogramma ‘Gaan Met Haan’ presenteert iedere week een prominente Groninger twee uur lang mee met Henri Haan. Donderdagavond vertelt Edwin Rutten hoe het met hem gaat en welke muziek hij zelf graag hoort. Ook kunnen er vragen aan hem gesteld worden. De uitzending begint om 19.00 uur op OOG Radio.