Duizend kilometer hardlopen tegen gedwongen prostitutie

De finish zaterdag in Tynaarlo. Foto: ingezonden

Duizend kilometer hardlopen in tien dagen. Sameena van der Mijden doet het. Op de vierde dag kwam ze al rennend door Groningen.

De vierde etappe begon zaterdagochtend in Leeuwarden. Via Buitenpost kwam ze zaterdag in de tweede helft van de middag aan in Groningen. Via de Reitdiephaven, Selwerd, het Noorderplantsoen zette ze via het Hoofdstation en de Verlengde Hereweg koers richting Tynaarlo waar de finishstreep lag. Met de bijzondere prestatie vraagt Van der Mijden aandacht voor gedwongen prostitutie en mensenhandel. Samen met THDV, Tot Heil des Volks, zamelt ze geld in voor de strijd tegen dit onrecht. Het geld gaat naar het THDV-project Scharlaken Koord. Tijdens de duizend kilometer loopt Van der Mijden niet alleen. Ze wordt ondersteund door verschillende lokale lopers. In Groningen liep Jan Achterberg mee.

Van der Mijden weet ook als geen ander hoe het is om te werken in de gedwongen prostitutie. Ruim twee jaar werd ze door een loverboy seksueel uitgebuit en gedwongen tot seks met ‘klanten’. Nadat ze los wist te komen van haar loverboy begon ze met hardlopen. Tegenwoordig is ze Nederlands kampioen 100 kilometer hardlopen voor vrouwen. Het verhaal van Van der Mijden staat niet op zichzelf. Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 5.000 tot 7.500 slachtoffers: “Het is veel groter dan mensen beseffen. Ik doe mee en zet mij in voor vrouwen die nu nog vastzitten in de donkere wereld van gedwongen prostitutie. Want ik gun iedereen een leven in vrijheid”, aldus Van der Mijden. Zondag loopt Van der Mijden de vijfde etappe van Tynaarlo naar Deventer. Komende vrijdag hoopt ze te finishen in Amsterdam.

