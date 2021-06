‘Drukkend weer en onweer blijven elkaar afwisselen; zomer blijft in het zadel’

nieuws

In Groningen wisselen drukkend warm zomerweer en onweersbuien elkaar de komende dagen af. Dat is, in ieder geval tot en met het weekend, de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

Vrijdag begint volgens Kamphuis met veel bewolking en lokale regen- en onweersbuien, die worden opgevolgd door broeierig en drukkend weer en met een snel oplopende temperatuur: “Het wordt 22 graden in het kustgebied tot 27 in het zuidoosten van de provincie. De wind komt uit het noordoosten, met een kracht van 3 of 4. In de avond is er, vanuit het zuiden, opnieuw een toenemende kans op een paar felle regen- of onweersbuien.”

Zaterdag wordt volgens Kamphuis een stuk koeler, met 18 tot 20 graden: “Er is dan ook beduidend meer bewolking en er waait een matige en eerst soms vrij krachtige wind uit het westen. In de nacht is dan weer een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Zondag is er eerst veel bewolking met kans op een bui. Daarna breekt de zon door en wordt het weer flink warm bij 26 of 27 graden. Later op de dag of in de avond en nacht opnieuw kans op regen- en onweersbuien.”