Door brand beschadigde bomen aan Emmalaan krijgen elk twee vervangers

Tien bomen die op 30 juni 2019 beschadigd zijn geraakt, bij de brand in een bedrijfspand aan de Emmalaan in Haren, krijgen dubbele vervanging. De gemeente Groningen gaat de tien bomen vervangen en nog eens tien extra bomen planten langs de straat.

Een bureau deed de afgelopen tijd onderzoek naar de huidige conditie van de bomen in de omgeving van het uitgebrande bedrijgfscomplex. Uit het rapport blijkt dat er tien bomen vervangen moeten worden. Om de bomenstructuur weer op niveau te brengen, plant de gemeente in het najaar nog eens tien bomen langs de Emmalaan.

De gemeente wil daarnaast de bermen gaan inzaaien met een bloemrijk mengsel. Ook naar het straatmeubilair krijgt een opknapbeurt en ook de verharding in de straat is toe aan onderhoud. Dit alles gaat de gemeente dit najaar aanpakken.

In een vitrinekast aan de Emmalaan hangt informatie over al het werk wat de gemeente gaat doen, inclusief tekening en foto’s van de bomen die worden geplant. “We doen ons best het werk in de openbare ruimte zo goed mogelijk te laten doorgaan, ondanks de coronabeperkingen”, aldus de gemeente.