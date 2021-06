“Donderdag tropisch met 33 graden, daarna onweersachtig en verdwijnt de hitte”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De tropische hitte waar we in de tweede helft van de week mee te maken gaan krijgen is niet een lang leven beschoren. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag zijn er perioden met zon en trekken er een paar wolkenvelden over”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2, wordt het 21 graden. Op woensdag is het zonovergoten en zeer warm bij 28 graden. De wind uit het oosten of noordoosten is zwak. Daarmee is het rustig weer.”

Tropisch

“Op donderdag arriveert de tropische hitte. Het wordt 33 graden en het zal benauwd en broeierig aan gaan voelen. Er is veel zon met in de middag een paar wolken. In de avond om 20.00 uur is het nog altijd 28 graden. Later in de avond draait de wind naar het westen tot noordwesten en gaat koelere zeelucht het land binnenstromen. Dit kan gepaard gaan met een regen- of onweersbui. Uiteindelijk koelt het in de nacht naar vrijdag af naar 17 graden.”

“Op zondag opnieuw onweer”

“Vrijdag is het zwoel maar is de hitte verdwenen. Het wordt 23 graden en de kans op een paar regen- of onweersbuien is tamelijk groot. Zaterdag zijn er perioden met zon waarbij er wellicht in de ochtend nog een bui kan vallen. Het wordt 23 of 24 graden. Op zondag wordt het opnieuw zeer warm met 28 graden. De zon krijgt veel ruimte. In de avond en nacht neemt de kans op onweer toe wanneer koelere lucht de aanval in gaat zetten. Op maandag lijkt de warme lucht nog een dag stand te houden maar het is wel onweersachtig. Kortom, geen stabiel zomerweer, maar wel zomers met donderdag als thermisch hoogtepunt.”