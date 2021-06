Donderdag manifestatie bij UMCG voor betere cao

nieuws

Vakbond FNV houdt donderdag bij het UMCG een manifestatie voor een betere cao voor ziekenhuismedewerkers. Ze vormen een menselijke keten en vragen, gewapend met spandoeken, aandacht voor de cao onderhandelingen.

Die gesprekken zijn al sinds januari bezig en hebben nog geen resultaat gehad. Op 1 januari van dit jaar is de oude cao afgelopen en tot op heden is er nog geen beweging in de onderhandelingen. De FNV eist een salarisverhoging en vermindering van de werkdruk.

Er ligt een bod van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met diverse voorstellen, maar zonder structurele loonsverhoging. De FNV vindt dit onacceptabel; vandaar de manifestatie.