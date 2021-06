“Donderdag kans op een stevige onweersbui, ook in het weekend kans op een bui”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat donderdag broeierig gaat verlopen waarbij er in de middag stevige buien kunnen voorkomen. Ook de dagen daarna gaan onstabiel verlopen.

“Donderdag zijn er zonnige perioden maar trekken er ook wolkenvelden over”, vertelt Kamphuis. “Gaandeweg de dag, en vooral in de loop van de middag, neemt de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Daarbij kan er lokaal veel water vallen en ook hagel en windstoten zijn niet uitgevallen. Bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2, wordt het 24 of 25 graden. Het voelt klam en broeierig aan.”

“Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het overwegend droog bij maximumtemperaturen rond de 25 graden. Zaterdag wordt het 23 graden en is er veel zon. Later op de dag neemt de kans op een onweersbui vanuit het zuiden toe. Zondag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en ook dan is er kans op een verspreide bui. Het wordt dan 22 graden. Volgende week houdt het zomerse weer aan. Maandag tot en met woensdag verlopen droog met flinke perioden met zon. Het wordt 23 graden.”