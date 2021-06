“Donderdag en vrijdag warm, in het weekend dipje, volgende week tropische dag niet ondenkbaar”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De spanning blijft aanwezig op de weerkaarten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er een kans dat tropische lucht ons volgende week weet te bereiken.

“Donderdag zijn er flinke zonnige perioden met in de middag wat meer bewolking”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 of 3, wordt het rond de 25 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wat stapelbewolking. Er is een kleine kans op een buitje. Bij een matige westelijke wind, windkracht 3 of 4, wordt het dan 24 graden. In het Waddengebied kan de wind aanhalen tot een windkracht 5.”

Spatje motregen

“Zaterdag is er kans op hardnekkige bewolking vanaf zee. Mogelijk valt er zelfs een spatje motregen. Toch kan ook af en toe de zon doorbreken, vooral later op de dag. Bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 of 4, wordt het 18 of 19 graden. Zondag is er meer zon en wordt het 21 of 22 graden.”

Tropisch?

“Als we kijken naar de langere termijn. Maandag is het weer flink warm met 26 graden. Op dinsdag doet het kwik weer een stapje terug. Op woensdag probeert tropische lucht ons te bereiken. Of dit gaat lukken is echter nog de vraag. Ondenkbaar is het niet.”

