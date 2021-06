“Donderdag een tropische dag, op vrijdag kans op onweer en minder heet”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het wordt donderdag de eerste tropische dag van het jaar. Toch lijkt de hitte volgens OOG-weerman Johan Kamphuis geen lang leven beschoren.

“Donderdag is het tropisch warm met temperaturen rond de 31 of 32 graden in het westen van de provincie tot 33, lokaal 34 graden in het zuidoosten”, vertelt Kamphuis. “Er is veel zon met in de middag een paar wolken. De wind komt uit het zuidwesten tot zuiden en is zwak. Later in de middag draait de wind naar het noordwesten en dan gaat er minder hete lucht ons gebied binnen stromen. In de avond om 20.00 uur zal het nog 25 graden zijn, in de stad ligt de temperatuur dan nog iets hoger.”

Regen- of onweersbuien

“In de nacht naar vrijdag komt het kwik in de provincie uit op 17 graden, in de stad zal het rond de 20 graden worden. Het blijft droog. Op vrijdag zijn de scherpste kantjes van de hitte af maar het blijft erg warm met 27 of 28 graden. Verder schijnt de zon maar kunnen er verspreid over de dag ook een paar regen- of onweersbuien vallen.”

Op zondag opnieuw kans op regen- en onweersbuien

“Zaterdag is het overwegend droog of helemaal droog. In de ochtend waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en is het al snel warm met 23 of 24 graden. De zon zal geregeld schijnen. In de middag draait de wind naar het westen tot noordwesten en dan gaat het afkoelen. Op zondag zitten we nog altijd aan de warme kant van de depressie en wordt het een graad of 25. Vanuit het zuiden neemt de kans op een felle regen- of onweersbui ook toe. Het onweersachtige weer houdt op maandag aan en dan wordt het een graad of 23.”

