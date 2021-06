“Donderdag 19 graden, vanaf het weekend keert de zomer terug”

nieuws

Na een aantal dagen met koelere temperaturen keert vanaf komend weekend de zomer terug. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “In de namiddag klaar het vanuit het noordwesten verder op. Bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 of 3, wordt het 19 graden. Op vrijdag is het opnieuw wisselend bewolkt en overwegend of helemaal droog weer. Bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2, wordt het dan 21 graden.”

Zomer

“Op zaterdag wordt het 22 graden en zijn er zowel zonnige perioden als wolkenvelden. Er is een kleine kans op een bui. Op zondag wordt het waarschijnlijk nog wat warmer, wellicht zomers met 24 of 25 graden. Daarbij is er ook flink wat ruimte voor de zon. Na het weekend lijkt het zomerse weer aan te houden en wordt het met flink wat zon 23 tot 25 graden. De kans op een bui is tamelijk klein.”

Dinsdagavond liet je nog weten dat het spannend was en dat het zowel warm als koeler uit kon gaan pakken …

“Die spanning is er nog steeds. Hoewel ik nu verwacht dat de strijd beslecht gaat worden met de warme lucht als winnaar. De hoogtestoring die de verwachting lastig en spannend maakte, trekt zo goed als zeker naar de omgeving Bretagne en dus niet in de buurt van ons land. Daardoor kan warmere lucht vanaf het continent ons gebied vanaf vrijdag of zaterdag binnen stromen en loopt het kwik op. Alleen zaterdag is er nog kans op een bui, daarna neemt de neerslagkans snel af en met flink wat zon en de oplopende temperaturen kunnen we stellen dat de zomer terugkeert.”

