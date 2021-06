Donar trekt spelverdeler Austin Luke aan

sport

Foto Hennie van Diest. Austin Luke.

Donar heeft de 26-jarige Amerikaanse spelverdeler Austin Luke aangetrokken voor het komende seizoen. Luke tekende voor één jaar.

Luke begon zijn professionele loopbaan bij VEF Riga en speelde daarna in Duitsland en Spanje. Vorig seizoen was hij actief bij Yoast United uit Bemmel. Daar was de nieuwe Donar coach Matthew Otten afgelopen seizoen actief.

Otten is blij dat Austin Luke naar Donar komt: “Het is een voorrecht om zo’n speler te coachen. Naast zijn capaciteiten en werkethiek is hij ook iemand die zijn team boven hemzelf stelt. Toen het vorig seizoen ten einde was zei hij dat hij het gevoel had dat onze werkrelatie nog niet over was en daar had hij gelijk in. Je zou het unfinished business kunnen noemen”.

“Mijn rol binnen het team zal vooral zijn om het spel te controleren, mijn teamgenoten te betrekken en makkelijke schoten voor ze te creëren”, aldus Luke. “Maar bovenal wil ik energie en strijdlust inbrengen. Wat mij betreft richten we ons op kwalificeren voor de Champions League en het winnen van de BNXT League”.