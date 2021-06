Donar geeft basketbalclinics in Stad om overgewicht bij jongeren aan te pakken

nieuws

Clinictrainers van basketbalclub Donar gaan deze week basketbalclinics geven in verschillende wijken in de gemeente Groningen. Dat doet de club in verband met de Week van de Gezonde Jeugd.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Donar tekenden maandagochtend een samenwerkingsovereenkomst, zo de basketbalsport onder de jeugd te promoten. De club gaat vanaf nu jaarlijks, tijdens de Week van de Gezonde Jeugd, meerdere clinics geven in de wijken Selwerd, Paddepoel, de Tuinwijk, De Wijert Zuid, de Indische Buurt,de Hoogte, Lewenborg en Beijum.

“We zijn ontzettend blij met deze samenwerking”, vertelt Gisela Staal, commercieel manager Donar. “Door onze clinics kunnen we een bijdrage leveren aan beweging en gezondheid van de jeugd in onze regio. Daar worden we blij van!” Ook JOGG ziet veel voordelen in de samenwerking: ““Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd”, vult Marieke Wijninga van JOGG aan. “Vanuit JOGG laten we samen met Donar en Bslim zien achter deze boodschap te staan. Daarom werken we samen aan een omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien.”