Donar contracteert Amerikaan Donte Ingram

De Amerikaanse forward Donte Ingram speelt komend seizoen voor Donar. Dat is zaterdagmiddag bekendgemaakt.

Ingram speelt op dit moment voor de Nelson Giants in Nieuw Zeeland. De 24-jarige Amerikaan is een linkshandige zeer veelzijdige forward, die op meerdere posities uit de voeten kan. “”Ik heb voor Donar getekend na goede gesprekken met de coach en anderen in de organisatie”, laat Ingram weten. “Het lijkt gewoon heel goed te passen en een geweldige omgeving om deel van uit te maken. Ik wist wel iets van Nederland maar niets over specifieke steden. Wat ik van Groningen gezien heb lijkt het een hele prettige atmosfeer, met de universiteit en hogescholen in de stad en alle fans die de club ondersteunen. Ik ben erg enthousiast om naar Donar te komen en mijn bijdrage te leveren aan deze geweldige club.”

Ook coach Matthew Otten is blij. “Donte Ingram heeft een geweldig cv van een beroemde High School in Chicago genaamd Simeon en daarna van Loyola University waar hij zijn team naar de final 4 van het NCAA tournament geholpen heeft. Hij is een taaie verdediger en een speler die aanvallend veel mogelijkheden heeft. Uit contacten met hemzelf en vorige coaches blijkt dat we in hem een speler hebben gevonden die mentaal goed bij ons past.”

