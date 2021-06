Dizkartes druk met voorbereidingen introductieweek: “Verschillende scenarios”

nieuws

Foto: studentenvereniging Dizkartes

Het klinkt nog ver weg maar studentenvereniging Dizkartes uit de stad is al druk bezig met de voorbereidingen voor de introductieweek. Grote vraag is echter in welke vorm de introductieweek gehouden kan worden qua coronamaatregelen.

In Groningen begint op 16 augustus de KEI-week, de Kommissie Eerstejaars Introductie. In de week daaropvolgend vinden de introductieweken van studentenverenigingen plaats. Wat er kan en wat er mogelijk is, is nog onduidelijk. Het kabinet moet hier nog een besluit over nemen. “We zijn heel blij dat er al heel veel weer mag”, vertelt Maureen van Blerk van Dizkartes. “De persconferentie van afgelopen vrijdag van demissionair premier Rutte (VVD) had ook een hele positieve boodschap. Maar omdat we niet weten of er in augustus nog maatregelen zijn, of dat er misschien wel strengere maatregelen gelden, werken we met verschillende scenario’s.”

Uitdaging

Dit betekent dat er bij Dizkartes verschillende plannen liggen. “Er is een scenario waarbij er geen maatregelen gelden tot juist hele stevige maatregelen. Zo proberen we ons optimaal voor te bereiden. En ja, dat is ontzettend veel werk. Maar persoonlijk zien we dit ook als een hele toffe uitdaging. In een bestuursjaar doe je sowieso al heel veel ervaring op, maar nu is dat aanbod nog rijker.”

“Bij ons draait het niet om records”

Met de studentenvereniging gaat het ondertussen goed. “We hebben toevallig deze week een open borrel. Daarbij werken we met een aanmeldsysteem en daaruit blijkt dat er veel aankomende studenten geïnteresseerd zijn. Ook blijkt dat veel studenten het weer willen oppakken. De activiteiten bij studentenverenigingen hebben immers het afgelopen studiejaar nagenoeg allemaal stilgelegen. Aan de andere kant, wij zijn niet de vereniging van records. Wij willen studenten een geweldige tijd bieden in de tijd dat ze hier in Groningen studeren. Dat is waar we voor staan.”

