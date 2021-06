“Dit wekt de indruk dat deze brug in Groningen geen prioriteit heeft”

Het Gerritkrolbrug comité en de gemeenteraadsfractie van GroenLinks balen dat het herstel van de brug nog minimaal anderhalf jaar gaat duren.

Dat antwoordde minister Cora van Nieuwenhuizen op Kamervragen van de PvdA. De brug werd in mei aangevaren en is nu alleen toegankelijk voor voetgangers. Maar een oplossing lijkt er nu niet snel te komen. Dat de minister deze uitspraak nu al doet, vindt Chris van Malkenhorst van het Gerrit Krolbrug comité bijzonder. “Ze waren nog volop met het onderzoek bezig, daar moeten ze de resultaten nog van krijgen. Ze zijn als het goed is nog aan het bekijken of de brug wel hersteld kan worden, dus dit is voor ons helemaal nieuw. Volgens mij hoeft het helemaal niet zo lang te duren. De minister snapt ook dat anderhalf jaar niet goed is voor deze stad, deze omgeving. Wij willen het graag sneller.”

Die mening deelt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. “Het is teleurstellend en ook wel verbazingwekkend nieuws. Je zou toch verwachten dat er in een land als Nederland, met zo veel technische kennis, sneller een oplossing gevonden zou moeten worden. Daar zou het denk ik om moeten gaan, een snellere tijdelijke oplossing. Dit wekt toch de indruk dat deze brug in Groningen geen prioriteit heeft voor de minister, dat is heel teleurstellend.”