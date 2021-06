Dit weekend libellentelling: “Vuurjuffer, lantaarntje en houtpantserjuffer”

nieuws

De geelvlekheidelibel. Foto: André Karwath aka Aka - Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=226067

Dit weekend vindt de jaarlijkse libellentelling plaats. De telling is een initiatief van Jaarrond Tuintelling waar verschillende organisaties in participeren.

Iedereen met een tuin kan zaterdag of zondag deelnemen aan de telling. Libellen zijn echte roofdieren. Ze zijn op zoek naar vliegende insecten zoals muggen, vliegen en zelfs vlinders. Momenteel zijn ze ook volop te zien. Met name in tuinen waar zich ook een vijver bevindt komen ze veel voor. “Veel voorkomende libellen bij tuinvijvers zijn de gewone pantserjuffer, kleine roodoogjuffer, blauwe glazenmaker en de bruinrode heidelibel.”

Libellen onderzoeken alle uithoeken van de tuin. Zodoende komen ze ook regelmatig binnenshuis terecht waar ze vervolgens met veel rumoer tegen het vensterglas aanvliegen. Het herkennen van libellen is nog niet zo makkelijk. Om enige hulp te bieden heeft de Vlinderstichting deze herkenningstips op een rij gezet. De waarnemingen doorgeven kan via deze website. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe het gesteld is met de libellen in Nederland.