“Dit was heel mooi, heel respectvol. Maar ik ga hem ontzettend missen”

Foto: Rieks Oijnhausen / http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

De stille tocht in Hoogkerk heeft woensdagavond volgens de gemeente Groningen vele honderden mensen op de been gebracht. Goede vrienden van het slachtoffer noemen de tocht indrukwekkend en erg respectvol.

“Het was een goede vriend van mij, een buurjongen”, vertelt één van de jongens na afloop van de stille tocht. “Een betere vriend dan hem kon je ook niet wensen. Hij was altijd eerlijk.” Een andere buurjongen: “Ik ging vaak met hem sporten. We hebben samen vaak gezwommen. We waren hele goede vrienden. Ik ga hem heel erg missen.” Dat de stille tocht honderden mensen op de been bracht raakt de jongen. “Ja, ik vind het heel mooi. Heel respectvol ook. Dat er zoveel mensen zijn gekomen, dat is geweldig. De hele straat stond vol met mensen. Met die ballonnen ook, dat vond ik heel mooi.”

“Fijn dat we dit samen zo hebben kunnen doen”

Initiatiefneemster van de stille tocht is Jaroslava Smydova. “We hebben dit uit respect gedaan, maar ook omdat het de wens van de ouders van het slachtoffer was. Vooraf waren er schattingen dat er tussen de 500 en 1.000 mensen op af zouden komen. Wij denken dat die er ook zeker zijn geweest. Het geeft een ontzettend fijn gevoel. Fijn dat we dit samen zo hebben kunnen doen. Dat we samen ons respect kunnen tonen en ook geweldig dat alles zo snel geregeld kon worden. Heel veel organisaties hebben er aan meegewerkt en uiteindelijk is alles binnen 24 uur geregeld. We zijn blij dat we dit voor de ouders hebben kunnen doen.”

Stille tocht

De stille tocht begon woensdagavond om 19.00 uur bij de supermarkt waar de steekpartij heeft plaatsgevonden. De stoet liep vervolgens via het huis waar de 14-jarige jongen woonde terug naar de Zuiderweg. De jongen kwam afgelopen zondag om het leven bij een steekpartij in een supermarkt aan de Zuiderweg. Ondanks de massale inzet van hulpdiensten kwam de tiener ter plaatse om het leven. Een 23-jarige verdachte kon korte tijd later aangehouden worden.