“Dit is in en in triest, je blijft gewoon met je poten van journalisten af”

nieuws

Fractievoorzitter Julian Bushoff. Foto: PvdA Groningen

Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA is niet te spreken over de recente actie van Havos Vastgoed. Dat meldt hij zondagavond op Twitter. Zaterdagavond kreeg Sikkom-journalist Willem Groeneveld opnieuw bezoek van het bedrijf.

“Het is niet de eerste keer dat dit bedrijf over de scheef gaat. Het intimideren van journalisten vind ik in en in triest. Het is ook onacceptabel. Je kan het soms oneens zijn met wat er geschreven wordt, dat ben ik ook weleens, maar je blijft gewoon met je poten van journalisten af. We leven in een democratie waarbij journalisten mogen schrijven wat ze willen. Maar als je je zo opstelt, dat je naar de woning van een journalist gaat en daar intimiderend gedrag vertoond, dan zeg ik dat we zulke vastgoed mafkezen kunnen missen als kiespijn.”

Intimidatie

Groeneveld schreef afgelopen week een kritisch artikel over Havos Vastgoed. Het bedrijf zou verschillende fietsen hebben meegenomen bij een aantal studentenwoningen aan de Oostersingel. Donderdagochtend schrok de journalist wakker van lawaai. Hij zag vervolgens hoe medewerkers van het bedrijf ongeveer twintig fietsen voor zijn woning parkeerden. Ook zou het privéadres en het telefoonnummer van Groeneveld openbaar zijn gemaakt. Zaterdagavond stond de dochter van vastgoedondernemer Han Vos op de stoep met een bloemetje en een fles wijn. De actie was bedoeld om de journalist te feliciteren omdat hij zaterdag jarig was. Ook was een accordeonist aanwezig die ‘Lang zal ze leven’ speelde en er was iemand die alles filmde.

Aangifte

Bushoff zegt dat het voor de gemeente Groningen buitengewoon lastig is om tegen deze specifieke situatie op te treden. “Je moet aangifte doen bij de politie. Daarnaast hebben we in Groningen een verhuurdersvergunning en zou een opeenstapeling van dit soort wangedrag hopelijk moeten kunnen leiden tot beboeting en/of intrekking van de verhuurvergunning.”