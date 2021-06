“Dit is het nieuws waar we 15 maanden op gewacht hebben, alles komt weer tot leven”

nieuws

Het terras van EM2 tijdens de zomer van 2020 - Foto: EM2

Nu vanaf volgende week zaterdag nagenoeg alle coronamaatregelen versoepeld worden betekent het dat er ook meer ruimte komt voor de horeca en in het bijzonder voor de nachthoreca. Eigenaar Chris Garrit van EM2 is blij.

“Dit is echt hartstikke mooi nieuws”, vertelt Garrit. “Het is ook het nieuws waar we sinds vorig jaar maart op hebben zitten te wachten. Vooral voor het nachtleven is het geweldig nieuws, dat nachtclubs en discotheken weer open mogen. Zij zijn immers sinds vorig jaar maart dicht. Ik zal je ook eerlijk zeggen dat ik dit nieuws gisteravond nog niet verwacht had. Ik denk dat de stap die nu genomen wordt met het testen voor toegang, en het creëren van bubbels, ook een mooie eerste stap is. Wel betwijfel ik de praktische uitvoering. We zien op dit moment dat met name jonge mensen nog niet gevaccineerd zijn. Als zij naar binnen willen, naar een nachtclub of evenement, dan moesten ze getest worden. Ik vraag me af hoe hoog die testbereidheid zal zijn. Theoretisch is het mooi en biedt het ruimte, maar in de praktijk?”

Grote concerten

Ook voor Garrit zijn eigen bedrijf betekent het besluit goed nieuws. “Voor de uitbraak van de coronacrisis hielden we hier grote evenementen en concerten met tot wel achthonderd bezoekers. Dat heeft de afgelopen vijftien maanden stilgelegen. Gisteravond, na het besluit van het kabinet, zijn we direct aan de slag gegaan om weer grotere evenementen te organiseren. Zo staan er in het najaar een aantal grote concerten op de planning. Welke dat zijn, dat kan ik nu nog niet verklappen maar het gaat heel leuk worden. En ja, dan komt langzaam het oude gevoel weer terug. Het gevoel dat er weer iets kan. Dat zie ik trouwens ook om me heen. Op Facebook zie ik al allemaal aankondigingen van evenementen voorbij komen. De stad begint weer te leven. Heel mooi.”

“We hebben de nacht vijftien maanden moeten missen”

Garrit is niet alleen blij voor zichzelf. “De impact van de crisis is heel groot geweest. Ik noemde al de nachtclubs en de discotheken die vijftien maanden dicht zijn geweest. Groningen staat in het land bekend om haar nachten. Die nachten hebben we vijftien maanden moeten missen. Voor het publiek vervelend en voor de horeca super vervelend. Maar wat te denken van de mensen die actief zijn in de licht- en geluidindustrie? Of de toeleveringsbedrijven? Dat er nu weer iets kan is gewoon heel erg goed nieuws. Groningen krijgt Groningen terug.”

“Ga wijs en respectvol met elkaar om”

In het Verenigd Koninkrijk zijn de verdere versoepelingen op een laag pitje gezet vanwege de Delta-variant die om zich heen slaat, en dit weekend is de Portugese hoofdstad Lissabon in lockdown gegaan. Garrit hoopt dat de mensen in Groningen wijs en respectvol met elkaar om gaan. “Het is een hele moeilijke vraag die je stelt want ik weet niet hoe de herfst er uit zal gaan zien. Ik denk dat het belangrijk is om er nu van te genieten van wat er kan, maar dat het wel belangrijk is om de geldende regels in acht te nemen. En er is inderdaad een scenario mogelijk dat we weer een stapje terug moeten doen als de ‘r’ in de maand komt, en daar houd ik in mijn bedrijfsvoering ook rekening mee. Maar als je ziet hoe goed het nu gaat, dat er volop gevaccineerd wordt, dan zie ik nu absoluut de zon schijnen ondanks dat het vandaag in Groningen bewolkt is.”