“Dinsdag zonnig, volgende week spannend: óf hitte, óf depressies”

Foto: Johan Bosklopper

De spanning op de weerkaarten neemt toe. Volgende week lijken we af te stevenen op een splitsing waarbij rechtsaf voor zeer warm zomerweer gaat zorgen en linksaf depressies met koelere lucht laat oprukken. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het nog alle kanten op.

“Dinsdag zijn er er eerst lokaal een paar laaghangende wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Verder wordt het een vrij zonnige dag met een paar stapelwolken. Bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2 of 3, wordt het 22 of 23 graden. Woensdag wordt het 23 of 24 graden en is het opnieuw vrij zonnig en rustig zomerweer.”

“Op donderdag en vrijdag houdt het warme en vrij zonnige tot zonnige zomerweer aan. In de middag komt de maximumtemperatuur uit op 24 of 25 graden. Tijdens het aanstaande weekend doet het kwik een klein stapje terug maar blijft het met 20 tot 22 graden, en regelmatig zon, vriendelijk zomerweer. Na het weekend gaat de temperatuur weer omhoog maar naderen ook depressies met buien en koelere lucht. Of die ons kunnen bereiken of dat ze er juist voor gaan zorgen dat er van uit het zuiden van Europa zeer warme lucht wordt aangezogen, is op dit moment de vraag die weerkundigen bezig houdt. Spannend wordt het in ieder geval volgende week. De hitte ligt op de loer, maar het is nog geen gelopen race.”