“Dinsdag veel bewolking en mogelijk een slag onweer, later in de week 20 graden”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Op tropische temperaturen hoeven we voorlopig niet te rekenen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt de temperatuur de komende dagen rond de 20 graden te liggen.

“Dinsdag is er veel bewolking met slechts een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend valt er een enkele bui of een buitje, in de middag neemt de kans daarop verder toe, mogelijk met een slag onweer. Bij een zwakke of matige noordenwind, windkracht 3, wordt het 20 graden. Op woensdag is er veel bewolking met kans op een spetterbuitje. Het is dan koel bij 17 of 18 graden.”

“Op donderdag en vrijdag valt er een enkel buitje en is er veel bewolking met zo nu en dan zon. Het wordt 19 of 20 graden. Tijdens het weekend verandert er aan de temperatuur weinig. Zaterdag is het droog en zondag neemt de kans op buien weer toe.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.