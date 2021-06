DIG050 start computerondersteuning in Korrewegwijk en De Hoogte

nieuws

Foto: PIX1861 via Pixabay.com

De stichtingen DIG050 en de Computerbank startten deze week met project ‘Digitaal in de Wijk’. Medewerkers van DIG050 zijn vanaf nu twee dagdelen in de wijk aanwezig om computerondersteuning te geven aan inwoners van de Korrewegwijk en de Hoogte.

“Het idee is om buurtbewoners te helpen met al hun computerproblemen”, licht Mark Smit van DIG050 toe. “Bovendien verzorgen we workshops van hulp bij het gebruik van de telefoon, whatsapp en omgaan met je laptop.”

“Bij met name ouderen en digibeten constateren we behoefte aan hulp bij bezigheden op smartphone of computer”, vult Carina van de Witte van WIJ-team Korrewegwijk aan. “Bij de Entree van WIJ Korrewegwijk zien we regelmatig terugkerende ondersteuningsvragen op het gebied van taal, financiën en digitalisering. De vrijwilligers van de Entree helpen graag, maar in het kader van zelfredzaamheid, is het ook gewenst dat bewoners zélf vaardigheden ontwikkelen.”

Op de website van Digitaal in de Wijk is meer informatie te vinden over de cursussen en ondersteuningsmomenten.